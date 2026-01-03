Lodos İstanbul'u esir aldı! Bir saniyeyle ölümden kurtuldu

Yayınlanma:
İstanbul’da lodos ve şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, park halindeki araçlara zarar verdi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Güngören'de ise bir yurttaş saniyelerle hayatta kaldı.

İstanbul’da etkili olan lodos ve şiddetli rüzgar, şehir genelinde bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Şişli ve Beşiktaş’ta devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verirken, Güngören’de bir ağacın 4 aracın üzerine devrilmesi korku dolu anlara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle meydana gelen üç olayda da can kaybı yaşanmadı.

istanbul-sisli-ve-besiktasta-agaclar-1096345-325441.jpg

Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!

ŞİŞLİ’DE KAVAK AĞACI ARAÇ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şişli Esentepe Mahallesi Harman 1. Sokak’ta saat 15.00 sıralarında etkili olan lodos nedeniyle kavak ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek kaldırdı. Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.istanbul-sisli-ve-besiktasta-agaclar-1096346-325441.jpg

BEŞİKTAŞ’TA ARAÇLARA ZARAR GÖRDÜ

Beşiktaş Saray Caddesi’nde saat 15.30 civarında kuruyan bir ağaç, lodosun etkisiyle park halindeki iki aracın camını kırarak kaportasında hasar oluşmasına neden oldu. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ayrıca Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde bir ağacın dalı caddeye devrildi ve belediye ekipleri tarafından güvenli şekilde temizlendi.

istanbul-istanbulda-lodos-agac-4-ara-1096201-325403.jpg

SANİYELERLE KURTULDU

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki 4 aracın üzerine devrildi. Olayda 2 araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak, itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı ve devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.

Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Barış Kişo "Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu. Bende yavaş gitmek zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Hemen frene bastım. Durmamla beraber ağaç devrildi. Ağacın dalları arabanın kaportasına değdi. Allahtan kimsenin canına bir şey olmadı. Tam 1 saniye ile kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

