Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL SAĞANAĞA TESLİM

Megakent İstanbul kar yağışına teslim oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte etkili olan yağmurun akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

(Görsel: Havaforum (X paylaşımı))

KAR GİT GİDE İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR

Yılbaşına az bir süre kala milyonlarca İstanbullu kentte kar yağışını heyecanla bekliyor. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da ufukta henüz bir kar yağışı beklenmiyor ancak yurdun doğusu ve kuzeyinde etkili olmaya başlayan kar yağışları git gide İstanbul'a yaklaşıyor. Son tahmin raporunda Bursa'da kar yağışı etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.