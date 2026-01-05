Sivas'ta korkutan yangın: Yaşlı adam alevlerin ortasında kaldı

Yayınlanma:
Sivas'ta evde yangın çıktı. Evden çıkamayan Abdurrahman Pınar (90), alevlerin ortasında kaldı. Yaşlı adamın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'ta, 90 yaşındaki Abdurrahman Pınar'ın yaşadığı 2 katlı müstakil evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Mersin’de yangın paniği!Mersin’de yangın paniği!

ÇEVEDEKİLER İTFAİYEYE HABER VERDİ

Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, 112'ye ihbarda bulundu. Adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler kısa sürede yangına müdahale etti. Abdurrahman Pınar'ın evde mahsur kaldığı bilgisi üzerine, maske takan itfaiye erleri içeri girdi.

YANAN EVDEN BAYGIN HALDE ÇIKARILDI

Çalışmanın ardından Abdurrahman Pınar, baygın halde çıkarılıp ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Pınar, hastaneye kaldırıldı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

"OMUZ BAŞLARIM YANDI"

Pınar'ı yanan evden alıp çıkan itfaiye ekibindeki, maskesini çıkaran erin baş kısmından yoğun buhar yükseldiği görüldü. Nefes nefese dinlenmeye çalışan itfaiye erinin arkadaşlarına "Omuz başlarım yandı" dediği duyuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

