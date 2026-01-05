Mersin’de yangın paniği!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Şehitlerim Mahallesi'nde Nurettin Aydın’a ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN YAKLAŞIK 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra ise evde soğutma çalışması yapıldı.

Alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri tarafından yangının neden çıktığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.



