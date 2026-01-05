İlkokulda korku dolu anlar! Yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulun zemin katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Güllerpınarı Mahallesi Kemal Şuberi Sokak’taki Kemal Şuberi İlkokulu'nun zemin katındaki sınıfta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken, sınıfta hasar oluştu. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ayakta müdahalede bulundu.

Öğle arası dolayısıyla boş olan sınıftaki yangının klima ünitesinden çıktığı belirlendi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN TAMAMI OKUL DIŞINDAYDI"

Yangının ardından okula gelerek incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öztürk, "Bugün öğle saatlerinde merkezde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda bir sınıfımızda klima ünitesinden kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul idaresinin ve itfaiye teşkilatımızın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öğle saati olması nedeniyle öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Yapılan kontrollerde hiçbir öğrencimizin, öğretmenimizin ya da çalışanımızın yangından etkilenmediğini tespit ettik. En büyük tesellimiz budur. Yangın söndürme çalışmalarının ardından zarar gören sınıfla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz ve itfaiye ekiplerimizle birlikte okulumuzda alınması gereken tedbirler değerlendirilecek ve en kısa sürede eğitim öğretime yeniden başlanacaktır. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve okul idaremize geçmiş olsun" dedi.

Yangın sonrası okulda bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

