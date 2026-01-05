Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Olay, dün gece Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, B.B. isimli şahıs, geçen yıl boşandığı eşinin dayısı olan Mahmut Boztaş ile karşılaştı. İkili arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. B.B., yanında taşıdığı tabancayla Mahmut Boztaş'a 3 el ateş ederek ağır yaraladı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde kalan Boztaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Boztaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boztaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISI ERENLER MAHALLESİ'NDE YAKALANDI

Olayın ardından hızla bölgeden kaçan B.B.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlının kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nde gizlendiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.