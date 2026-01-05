Ordu'da 'Maduro' protestosu

ABD'nin Venezuela saldırısı ve ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasına tepkiler sürüyor.

Sendika, dernek ve çeşitli partilerin bir araya gelerek oluşturdukları Ordu Demokrasi Platformu, Tahıl Pazarı Meydanı’nda toplanarak ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını protesto etti ve basın açıklamasında bulundu.

Eylemde, "Kahrolsun ABD emperyalizmi" sloganları atılırken Venezuela halkıyla dayanışma çağrısında bulunuldu.

"BU BARBARLIK ARTIK BAHANELERE İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Açıklamada, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe saydığına ve artık bahanelere bile ihtiyaç duymadığına değinildi.

Platform adına açıklama yapan Ethem İştar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi, içine sürüklendiği derin ekonomik ve siyasal bunalımı aşabilmek için bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayarak savaş ve işgal politikalarına sarılmıştır. Yıllardır insan hakları, demokrasi ve özgürlük söylemleriyle Orta Doğu’yu, Latin Amerika’yı ve dünyanın dört bir yanını kana bulayan bu barbarlık artık bu bahanelere bile ihtiyaç duymamaktadır.

"SALDIRININ ASIL AMACI DOĞAL KAYNAKLARA EL KOYMAK"

Uyuşturucuyla mücadele ve demokrasi söylemleri eşliğinde uzun süredir abluka altında tutulan Venezuela, bugün açık bir askeri saldırının hedefi haline getirilmiştir. Bu saldırıların asıl amacının, başta Venezuela Devlet Başkanı olmak üzere ülkenin meşru yönetimini devirmek ve Venezuela’nın doğal kaynaklarına el koymak olduğu, Trump’ın saldırı sonrasında yaptığı 'Artık Venezuela petrolü Amerikan şirketlerinindir' yönündeki açıklamalarıyla açıkça itiraf edilmiştir.

"VENEZUELA HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"

Bu saldırılarla Venezuela’da bağımsızlık ve demokrasi doğrultusunda atılan adımlar tasfiye edilmek istenmekte, Latin Amerika yeniden emperyalizmin arka bahçesi haline getirilmeye çalışılmakta ve halkların iradesi zor yoluyla teslim alınmak istenmektedir. Venezuela’da yaşananlar yalnızca bölgesel bir kriz değildir. Bu saldırılar, dünya emekçilerine yönelik sistematik baskıların bir devamı ve tüm ülkelere, halk egemenliğine ve antiemperyalist mücadeleye yönelik açık bir mesajdır. Biz bu mesajı alıyoruz. Venezuela halkı yalnız değildir."