Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen'den çağrı: Maduro'yu serbest bırak! Can güvenliğim yok

ABD başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, bu kez Trump'a 'Maduro'yu serbest bırak' çağrısında bulundu. Özmen, Trump'ın kızı olduğundan dolayı can güvenliğinin tehlike altında olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia ederek Trump'a babalık davası açan Necla Özmen yeniden gündemde.

Özmen bu kez Trump'a ‘Maduro’ çağrısında bulundu. Özmen, kendisinin Trump'ın kızı olduğunun ortaya çıkmasından dolayı can güvenliğinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Maduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf ettiMaduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf etti

TRUMP'A MADURO ÇAĞRISI: KAÇIRILABİLİRİM

Özmen, “Buradan sesleniyorum babam, Donald Trump'a. Lütfen Maduro'yu serbest bıraksın. Bütün dünya ülkeleri buna karşı, bir an önce savaş bitsin istiyorum. Yapılanları çok yanlış buluyorum. Bu Maduro olayından sonra ve benim Sayın Donald Trump'ın kızı olarak ortaya çıkmamdan dolayı can güvenliğimden şüphe ediyorum. Can güvenliğim de yok. Buradan bana bir an önce yardım etmesini istiyorum ABD ülkesinin. Rehin alınabilirim, kaçırılabilirim!” ifadelerini kullandı.

MAHKEME, DAVAYI REDDETMİŞTİ

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia ederek Ankara 27'nci Aile Mahkemesi'ne dava açmış ve DNA testi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme ise davanın reddine karar vermişti. Mahkemenin kararında davacının dava dilekçesinde herhangi bir somut delil bulunmadığı belirtildi.

