Maduro'ya "Türkiye'ye iltica et" teklifi yapıldığını Trump'ın yanında itiraf etti

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği operasyonun ardından çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. The New York Times gazetesinin iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya 23 Aralık 2025’te “iktidarı bırak ve Türkiye’ye git” teklifinde bulundu. Trump yönetiminin ilettiği bu teklifin içinde yurt dışında “rahat ve güvenli bir yaşam” vaadi de vardı. Ancak Maduro bu öneriyi sert bir şekilde reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox News'in canlı yayınında teklifi açıkça doğruladı. Trump’ın hemen arkasında olduğu sırada konuşan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste"

SEÇİLMİŞ LİDERİ REHİN ALDILAR

Maduro’nun teklifi reddetmesinden iki gün sonra, 25 Aralık’ta, Başkan Trump rehin alma operasyonu emrini verdi. CIA'nın aylar süren saha çalışması ve Delta Force'un özel eğitimiyle hazırlanan operasyon, 1. Dünya ülkelerinin film sahnelerini aratmayacak bir şekilde yürütüldü.

Maduro ve eşi, Caracas yakınlarındaki askeri kışladaki evlerinde ABD askerlerince kaçırıldı. Amerikan özel kuvvetleri, çelik duvarlarla korunan “güvenli oda”ya girmek üzere olan çifti yatak odasında kıstırdı. Panik odasının kapısını kapatmaya çalışan Maduro, engellendi.

Operasyonun detaylarına göre, CIA ajanları Venezuela’da aylar süren bir izleme faaliyeti yürüttü. Maduro’nun düzenli olarak yer değiştirmesi nedeniyle tüm saklanma noktaları tespit edildi. Amerikan askerleri, Maduro’nun yakalandığı kışlanın bire bir kopyasını ABD’de inşa ederek eğitim aldı.

Operasyon gecesi Amerikan savaş gemilerinden havalanan helikopterler, Venezuela’nın hava savunma sistemlerini bombalayarak harekete geçti. Aynı anda Caracas’ın elektrikleri geniş çaplı bir siber saldırıyla kesildi.

ABD'nin Maduro'yu kaçırdığı askeri üste oluşan hasar görüntülendi: Siviller dahil 80 kişi öldürülmüştü

Başkan Trump, operasyonu kendisi için hazırlanan özel bir odadan canlı izledi. İHA görüntüleri ve askerlerin kask kameralarından aktarılan anlar ekranlara yansıtıldı. Yanında Genelkurmay Başkanı da vardı.