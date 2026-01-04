ABD'nin Maduro'yu kaçırdığı askeri üste oluşan hasar görüntülendi: Siviller dahil 80 kişi öldürülmüştü

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın güneyindeki bir dağ yamacında konuşlanmış olan Fuerte Tiuna askeri kompleksine ait uydu görüntüleri, burada yaşanan son operasyonun izlerini gözler önüne serdi. Ülkenin en büyük askeri üssü olan bu tesis, tahkimatlar ve çevresinde dolanan yollarla çevrili bir dizi askeri yapıdan oluşuyor.

EN AZ BEŞ BİNA YIKILDI

Colorado merkezli uzay teknolojisi şirketi Vantor tarafından pazar günü yayımlanan operasyon öncesi ve sonrasına ait uydu görüntüleri, komplekste en az beş binanın yıkıldığını açıkça gösteriyor. Söz konusu binaların yakınında, içerikleri tam olarak bilinmeyen kargo konteynerleri, askeri kamyonlar ve römorklar görülüyor.

HASARIN BOYUTU NETLEŞİYOR

Yıkılan yapıların üs içindeki konumu ve etraftaki askeri teçhizat, operasyonun odak noktaları hakkında fikir veriyor. Uydu görüntüleri, ABD güçlerinin cumartesi günü gerçekleştirdiği ve Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı bildirilen harekatın fiziksel etkisini belgeliyor.

VENEZUELALI YETKİLİ: 80 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD merkezli the New York Times gazetesi, Venezuelalı yetkililere dayandırdığı bir haberinde önceden 40 olarak bildirilen, ABD tarafından öldürülen Venezuelalı sayısının 80 olduğunu, bu sayıya birçok sivilin de dahil olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, geçtiğimiz günlerde yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, bu olayların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri hedeflere saldırmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Pentagon operasyonuyla kaçırılan Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma" gibi suçlamalarla dava açıldığını duyurmuştu.