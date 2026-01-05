Maduro'ya bir de finansal abluka: Malvarlıkları donduruldu

Dünya, ABD'nin bir devlet başkanına yönelik gerçekleştirdiği ve "kaçırma" olarak nitelendirilen operasyonunu konuşurken, Avrupa'nın finans merkezi İsviçre'den kritik bir hamle geldi. İsviçre ABD'nin esir aldığı Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun malvarlıklarını dondurma kararı aldı. İsviçre Federal Konseyi, ABD'nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onunla bağlantılı kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

AVRUPA'NIN PARA KASASINDAN ACİL "DONDURMA" KARARI

İsviçre hükümeti, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak finansal ablukanın detaylarını duyurdu. Açıklamada, "Federal Konsey, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'deki tüm varlıklarını acilen dondurma kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

Bu ani kararla, varlıkların dışarıya akışının önlenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, dikkat çekici bir detaya da yer verildi: Bu karar, mevcut Venezuela hükümeti üyelerini etkilemiyor.

Maduro'nun nerede tutulacağı belli oldu

VARLIKLAR HALKA MI DÖNECEK?

İsviçre yönetimi, dondurulan paraların geleceğine ilişkin de bir kapı araladı. Açıklamada, "Gelecekteki yasal işlemler, fonların yasa dışı yollarla elde edildiğini ortaya çıkarırsa, İsviçre bunların Venezuela halkına fayda sağlamasını temin etmeye çalışacak. Varlık dondurma kararı, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında yürürlükte olan Venezuela'ya karşı yaptırımlara ek olarak alındı" ifadelerine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

Krizin fitili, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'a 3 Ocak'ta düzenlediği saldırıyla ateşlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını dünyaya duyurmuştu.

Operasyonun hukuki kılıfı ise ABD Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından hazırlandı. Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" gibi ağır suçlamaların yöneltildiğini açıklamıştı.

CARACAS'TA KOLTUK DEĞİŞTİ

Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela'da yönetim boşluğu oluşmaması için yargı devreye girmişti. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.