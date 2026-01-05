Maduro'nun nerede tutulacağı belli oldu

Venezuela ile ABD arasında aylar süren gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak günü düzenlenen askeri operasyonla New York'a getirildi.

Tüm dünyada soğuk duş etkisi yaratan gelişmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, Venezuala'da yeni bir yönetim kurulana kadar ülkeyi ABD'nin yöneteceğini duyurdu.

Dün New York sokaklarında sergilenen Maduro'nun hangi hapishanede tutulacağı belli oldu.

Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak

RIZA SARRAF'IN DA KALDIĞI HAPİSHANEDE TUTULACAK

Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, New York’taki yüksek güvenlikli Metropolitan Detention Center'a (Metropolitan Tutukevi) götürüldü.

Metropolitan Detention Center'da daha önce İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının Türkiye üzerinden delindiği iddiasıyla ABD'de gözaltına alınan ve uzun süre tutuklu kalan Rıza Sarraf da kalmıştı.

Sarraf, İran’ın petrol ve doğalgaz gelirlerinin Halkbank aracılığıyla altın ve para transferleriyle aklanmasında kilit rol oynamakla suçlandı. Türkiye’de 17–25 Aralık 2013’te ortaya çıkan yolsuzluk soruşturmaları siyasi müdahaleyle kapatıldı ve Sarraf Türkiye’de yargılanmadı.