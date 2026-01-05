İşte Venezuela’yı işgal eden Trump'ın tehdit ettiği diğer ülkeler!

ABD, geçtiğimiz günlerde bütün dünyayı tedirginliğe sürükleyen bir hamleye imza attı ve Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro‘yu rehin aldı. ABD’nin Venezuela saldırısı, dünyanın farklı bölgelerinde protestolara yol açarken ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni açıklamaları da eleştirilerin hedefi oldu.

BİRÇOK ÜLKEYE TEHDİTLER SAVURDU!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, birçok ülkeyi tehdit ederek ABD'nin yeni hedefine ilişkin sinyaller verdi ve özellikle Latin Amerika’daki sol iktidarları hedef aldı.

“KÜBA DÜŞMEK ÜZERE”

Konuşmasında sosyalist Küba hükümetinin yakın zamanda çökebileceğini ileri süren Trump, “Küba düşmek üzere gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. ABD’nin Küba’ya askeri müdahalede etmesine gerek kalmayacağını söyleyen Trump, “Küba sadece Venezuela sayesinde hayatta kalıyor” dedi.

“KOLOMBİYA HASTA BİR ADAM TARAFINDAN YÖNETİLİYOR”

Trump, Küba açıklamasının ardından Kolombiya'nın solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu da açıkça tehdit ederek “Kolombiya da çok hasta. Kokain üretmeyi ve ABD’ye göndermeyi seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor ve bunu uzun süre yapamayacak” sözlerini sarf etti.

“MEKSİKA EYLEMLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ”

Trump’ın Meksika hakkındaki söylemleri de dikkatleri çekerken Trump, "Meksika'yla ilgili bir şeyler yapmalıyım, Meksika, eylemlerine çeki düzen vermeli" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ TEHDİT!

Donald Trump, İran'daki gösterilere ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya ise "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılacaklarını düşünüyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.

“GRÖNLAND’A KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR”

Uzun süredir Danimarka’ya bağlı Grönland ile ilgili açıklamaları tepki çeken Trump, eleştirilerin odağı haline gelen bir açıklamaya daha imza atarak “Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var” dedi. ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret eden Trump, Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini öne sürdü.

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" ilişkin ifadeleri ve kendisinin daha önce Grönland hakkındaki açıklamaları ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap vererek "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA’YA “İKİNCİ DARBE” TEHDİDİ!

Venezuela saldırısının ardından ülkedeki iktidar sorusuna “Venezuela’da kimin sorumlu olduğunu sormayın, çünkü bu tartışmalı olur. Sorumluluk bizde.” ifadeleriyle yanıt veren Trump, önce ülkenin yeniden inşa edilmesini, ardından seçim yapılmasını istediğini ifade etti.

“Ülkeyi yeniden inşa etmek istiyorum, özellikle petrol altyapısını sonra da halkın kendi liderini seçebileceği bir seçim yapılacak. Şimdilik seçime hazır değil” sözlerini sarf eden ABD Başkanı, Venezuela’yı tehdit ederek “Amerikan güçlerinin ülkeye girip yeniden inşa etmesine izin vereceklerini düşünüyorum. Ama uslu durmazlarsa, ikinci bir darbe yaparız.” ifadelerini kullandı.