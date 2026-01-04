ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!

Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. Netanyahu, İsrail’in "İran halkının mücadelesiyle özdeşleştiğini" ifade ederek Tahran'daki rejim karşıtı protestolara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığu açıklamada "İran halkının kaderini kendi ellerine aldığı bir anda olmamız oldukça muhtemeldir" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "İsrail hükümeti, devleti ve şahsi politikalarım özgürlük ve adalet arayışındaki İran halkının mücadelesiyle örtüşmektedir" sözlerini sarf etti.

Florida’da, ABD Başkanı Donald Trump ile, 29 Aralık günü yaptığı görüşmeye hakkında da konuşan Netanyahu, İran konusunun "kapsamlı bir şekilde ele alındığını" belirtti ve "Bir yandan sıfır uranyum zenginleştirme, diğer yandan 400 kilogram zenginleştirilmiş materyalin İran'dan çıkarılması ve tesislerin sıkı ve gerçek bir denetime tabi tutulması konusundaki ortak tavrımızı yineledik" açıklamasında bulundu.

abd-israil.webp

NETANYAHU’DAN VENEZUELA SALDIRISINA TAM DESTEK!

Trump ile Gazze'deki durumu da görüştüklerini aktaran Netanyahu, Trump'ın Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda "net bir tavır sergilediğini" söyledi. Netanyahu, "Başka bir seçenek yok. Bu, Trump’ın 20 maddelik planının uygulanması için gerekli ve temel bir şarttır" sözlerini sarf etti.

Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasına ve alıkoymasına ilişkin de konuştu ve Washington'ın bu hamlesini "kararlı bir eylem" olarak nitelendirerek tam destek verdiklerini açıkladı. Netanyahu, saldırının "dünyanın o bölgesine özgürlük ve adaleti geri getireceğini" ileri sürdü.

Kaynak:ANKA

Dünya
