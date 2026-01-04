ABD'nin kalbinde Maduro protestosu!

ABD'nin kalbinde Maduro protestosu!
Yayınlanma:
ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rehin alınmasına Amerikan kamuoyu tepki gösterdi. Beyaz Saray’ın önünde toplanan eylemciler, Venezuela’ya saldırıyı protesto ederek “Venezuela ile savaşa hayır” sloganları attı.

ABD ordusu, geçtiğimiz gün Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini rehin aldı.

ABD'nin esir almadan önce Maduro'ya yaptığı Türkiye teklifi!ABD'nin esir almadan önce Maduro'ya yaptığı Türkiye teklifi!

Yaşananların ardından dünyanın birçok noktasında ABD ordusu ve Donald Trump protesto edilirken ABD’de de göstericiler Beyaz Saray önünde bir araya geldi.

abd.png

“VENEZUELA’DA SAVAŞA HAYIR”

Ülke içinde pek çok gösteri düzenlenirken ABD’liler “Venezuela ile savaşa hayır” sloganıyla sokaklara çıktı. Beyaz Saray’ın önünde toplanan eylemciler, “Venezuela’yı bombalamayı hemen durdur”, “Trump bir savaş suçlusudur”, “Dur Trump” ifadeleri yazılı dövizler taşıdı.

abd3.png

PROTESTOLAR ABD’NİN BİRÇOK EYALETİNDE!

Aynı zamanda ABD’liler Chicago, New York Times Meydanı, Washington DC’de ve 100'den fazla kentte sokaklara çıkarken yapılan açıklamalarda yeni bir savaş istenmediği, Amerikan halkının bu tür askeri operasyonlara karşı olduğu vurgulandı.

Kaynak:AA

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Dünya
Boratav'ın Venezuela uyarısı gerçek oldu: Yarım kalan karşı-devrim tamamlanacak
Boratav'ın Venezuela uyarısı gerçek oldu: Yarım kalan karşı-devrim tamamlanacak
İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı
İsrail katliamlarına devam ediyor! Can kaybı 71 bini aştı