ABD'nin esir almadan önce Maduro'ya yaptığı Türkiye teklifi!

ABD, tüm dünyanın gözü önünde dün yerel saatle gece saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alarak New York'a getirdi. Maduro ve eşinin New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu bildirildi.

En az 40 Venezuelalının hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD merkezli The New York Times gazetesi, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'DA RAHAT BİR YAŞAM" ÖNERİSİ

Gazetenin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki heyet, 23 Aralık 2025'te Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi için ültimatom verdi. Ancak Maduro’nun kendisine yapılan “yurtdışında rahat ve güvenli bir yaşam” teklifini reddettiği kaydedildi.

Maduro'nun teklifi reddetmesinin ardından Donald Trump'ın askeri operasyon için 25 Aralık’ta düğmeye bastığı belirtildi.

Dünya kamuoyunda bütün dengeleri değiştirme potansiyeli olan operasyonun ardından neler yaşanacağı, uluslararası politikalarda ne gibi değişimlerin olacağı ise merak konusu.