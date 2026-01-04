ABD'nin esir almadan önce Maduro'ya yaptığı Türkiye teklifi!

Yayınlanma:
ABD'nin Venezeuela'ya düzenlediği saldırının yankıları sürerken, Amerika merkezli The New York Times gazetesi, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, ABD'nin operasyondan günler önce Venezeuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya Türkiye'ye gitmesinin teklif ettiğiğini, ancak teklif reddedilince operasyon için düğmeye basıldığını bildirdi.

ABD, tüm dünyanın gözü önünde dün yerel saatle gece saatlerinde Venezuela'ya düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alarak New York'a getirdi. Maduro ve eşinin New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu bildirildi.

maduro-abd-venezuela.webp

En az 40 Venezuelalının hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD merkezli The New York Times gazetesi, çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

venezuela-abd-turkiye.jpg

MADURO'YA "TÜRKİYE'DA RAHAT BİR YAŞAM" ÖNERİSİ

Gazetenin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki heyet, 23 Aralık 2025'te Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi için ültimatom verdi. Ancak Maduro’nun kendisine yapılan “yurtdışında rahat ve güvenli bir yaşam” teklifini reddettiği kaydedildi.

Maduro'nun teklifi reddetmesinin ardından Donald Trump'ın askeri operasyon için 25 Aralık’ta düğmeye bastığı belirtildi.

Dünya kamuoyunda bütün dengeleri değiştirme potansiyeli olan operasyonun ardından neler yaşanacağı, uluslararası politikalarda ne gibi değişimlerin olacağı ise merak konusu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
