Kocaeli'de korkunç görüntüler! Onlarca hayvan kurtarıldı
Kocaeli'de bir evde sağlıksız koşullarda tutulan onlarca hayvan belediye tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili sorumlulara adli ve idari yaptırım uygulandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde sağlıksız koşullarda tutulduğu belirlenen 38 köpek ve 17 kedi belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evde çok sayıda hayvan tutulduğu, evden çevreye kötü koku ve gürültü yayıldığı yönünde bir ihbar yapıldı.

38 KÖPEK VE 17 KEDİ BULUNDU

İhbar üzerine gerekli yasal izinleri aldıktan sonra harekete geçen ekipler, polis eşliğinde adrese giderek incelemede bulundu.

Evde yapılan incelemede, 38 köpek ve 17 kedinin aç bir şekilde hijyenik olmayan bir ortamda tutulduğu ortaya çıktı.

Açlık ve bakımsızlıkla yaşam mücadelesi veren hayvanlar belediye tarafından koruma altına alındı.

BELEDİYE HAYVANLARI KORUMA ALTINA ALDI

Hayvanların sağlıksız koşullarda tutulmasının, çevrede yaşayan vatandaşları da olumsuz etkilediği tespit edildi.

Koruma altına alınan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.

Olaya ilişkin sorumlulara adli ve idari yaptırımların uygulandığı belirtildi. Belediye ekipleri, hayvanların bulunduğu daireyi ilaçladı.

