Evcil hayvan sahipleri dikkat! Son tarih 31 Aralık

Sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kaydedilmesi zorunluluğunda sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, 6 aylık ve üzeri tüm evcil hayvanlar için son kayıt tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı öngörülüyor.

Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, yasal sürenin dolmasına az bir süre kala önemli uyarılarda bulundu. Tunaman, yetkili veteriner kliniklerinde ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde çip takma işleminin yapılabildiğini hatırlattı. Çipin, hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşıları ve özel durumları gibi bilgileri barındırarak bir nevi "kimlik görevi" gördüğünü belirtti.

SEYAHAT KISITLAMASI VE HİZMET AKSAKLIKLARI TEHLİKESİ

Tunaman, çip taktırmamanın yaratacağı sorunları şöyle sıraladı:

Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde cezai işlem uygulanacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli olmamakla birlikte, ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir.

Yönetmeliğin kedi, köpek ve gelincikleri kapsadığını, yeni yılda 6 aydan küçük hayvanlara cezasız çip takılmaya devam edileceğini ancak 6 aydan büyük hayvanlar için cezanın geçerli olacağını ifade etti.

Çip taktırılmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde hayvan sahipleri sorun yaşayabilir. Veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler.

Veteriner Hekim Süleyman Tunaman ise evcil hayvan pasaportu olmadan şu an uçakla veya otobüsle seyahat edilemediğini ve yurt dışına çıkarken mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu vurguladı.

MİKROÇİP İLE KAYIP HAYVANLAR BULUNABİLİYOR

Mikroçip uygulamasının evcil hayvan popülasyonunun belirlenmesi, sokağa hayvan atılmasının önüne geçilmesi, aşı ve operasyon takibi gibi süreçlerde kolaylık sağladığını belirten Ece Nur Tunaman, hayvanlar kaybolduğunda veya kaçtığında, kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibine kolayca ulaşılabildiğini söyledi. Ancak Tunaman, çipin GPS özelliği olmadığını ve telefon üzerinden takip edilemediğini de ekledi.

Tunaman, çip uygulamasının hafif kalın bir iğneyle, aşı olur gibi deri altına enjekte edilen, pirinç tanesi büyüklüğünde bir cihaz olduğunu ve hayvana herhangi bir zararı olmadığını ifade etti. Veteriner Hekim Süleyman Tunaman da mikroçip işleminin basit olduğunu ve hayvanlara anestezi uygulanmadığını, yerleştirilen barkod numarasının hayvan sahibinin üzerine kaydedildiğini ve yetkilendirilmiş veteriner klinikleri tarafından Türkiye’nin her yerinde bu bilgilere ulaşılabileceğini belirtti.

Yoğunluğun son dönemde arttığını ve çip stoklarında aksamalar yaşanabileceğini belirten yetkililer, 6 aydan büyük hayvanları çiplenmemiş olan hasta sahiplerinin 31 Aralık tarihini beklemeden işlemlerini yaptırmalarını önerdi.