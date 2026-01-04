Elazıg'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DAKİKA! Elazığ'da 4.7 şiddetinde deprem!

Malatya Valisi Saddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Elazığ Baskil’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herhangi bir olumsuzluk beklememekle birlikte AFAD ekiplerimiz sahadan bilgi almaktadır." ifadesini kullandı.

NACİ GÖRÜR: BURADA DAHA FAZLA VE BÜYÜK DEPREM BEKLENMEZ

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ/Baskil-Yaylanlı’da 4,7’lik deprem oldu. Deprem DAF Zonu üzerinde. Hareket sol yönlü, yanal. Bu bölge büyük ölçüde 2020’de yine kırılmış ve 2023’te etkin bir stresle tekrar yüklenmişti. Oluşan deprem 25 km Yaylanlı Fayı üzerinde. Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez."