SON DAKİKA! Elazığ'da 4.7 şiddetinde deprem!

Yayınlanma:
AFAD, Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Elazığ'da akşam saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, 20:27 civarında meydana geldi.

AFAD depremin yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

MERKEZ ÜSSÜ BASKİL

Depremin merkez üssünün Baskil ilçesi olduğu ifade edilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

adeprme.png

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

