3 ilde kar seferberliği! 99 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane, Rize ve Giresun'da kar yağışı dolayısıyla 99 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından il merkezinde 4, Torul'da 6, Kürtün'de 5 olmak üzere 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü aktarıldı.

GÖL BUZ TUTTU

Şehir merkezine 7 kilometre mesafede beyaza bürünen Kent Ormanı'ndaki yapay göl ise buz tuttu.

Kar yağışı Rize'de de etkisini sürdürürken, Ardeşen, İkizdere, Çamlıhemşin, Çayeli ve Fındıklı'da 7 köy yoluna ulaşılamıyor.

Karla mücadele çalışmalarında 84 personel ve 38 iş makinesi yer alıyor.

GİRESUN'DA 77 YOL ULAŞIMA KAPANDI

Giresun'da ise kar yağışı nedeniyle 77 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl merkezinde 1, Alucra'da 22, Bulancak'ta 3, Çanakçı'da 1, Dereli'de 9, Keşap'ta 18, Şebinkarahisar'da 6, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 9 olmak üzere 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma yeniden açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.