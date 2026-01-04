Karlı yolda zincirleme facia: Kurye ölümden döndü, taksici alkollü çıktı

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikye, Kağıthane sokaklarından kaza haberleri peş peşe geldi. Buzlanan yollar sürücülere kabusu yaşatırken, bir motokurye ölümün kıyısından döndü. Ancak asıl skandal, kaza sonrası yapılan alkol muayenesinde patlak verdi. İlçenin farklı noktalarında yaşanan 5 ayrı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOKUŞ AŞAĞI DEHŞET: KURYEYİ SÜRÜKLEDİ, 5 ARACI BİÇTİ

Olay, 1 Ocak Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 34 KTZ 342 plakalı aracıyla yokuştan inmek isteyen sürücü Eren Seza T., aracın hakimiyetini kaybetti.

Kızak gibi kaymaya başlayan araç, önce yolun başında bekleyen 34 HYU 038 plakalı motokurye Emre Onur A.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motokuryeyi sürükleyen araç durmadı; park halindeki 34 HSB 939 ve 34 KTZ 342 plakalı araçlara, ardından Hakkı K.’nin kullandığı 34 TDN 41 plakalı taksiye ve son olarak park halindeki 34 LEV 345 plakalı araçlara çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

TAKSİCİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Feci kazada aracın altında kalmaktan son anda kurtulan ve sürüklenen motokurye Emre Onur A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı emekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan motokuryenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Manisa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise 5 araçta maddi hasar tespit etti. Ancak incelemeler sırasında skandal bir gerçek ortaya çıktı. Kazaya karışan 34 TDN 41 plakalı ticari taksinin şoförü Hakkı K.’nin 0.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Can taşıyan bir ticari araç sürücüsünün karlı havada alkollü şekilde direksiyon başına geçmesi tepki çekerken, şoförün ehliyetine el konuldu ve taksi trafikten men edildi.

İLÇE BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Kağıthane'nin diğer mahallelerinde de manzara değişmedi. Nurtepe Mahallesi’nde aynı saatlerde karlı yolda kayan bir araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Yahya Kemal Mahallesi’nde ise karlı yolda ilerlemeye çalışan bir sürücü, önündeki otomobile çarparak kazaya neden oldu.

Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise 06 BS 0506 plakalı araçla yokuştan inen Burak Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca birden çarptı. Kazada sürücü Burak Ö. yaralandı.

ÇÖP KAMYONU BİLE AYAKTA DURAMADI

Buzlanmanın etkisini gösterdiği Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün yaşanan bir başka kazada, yokuştan inmeye çalışan otomobil kayarak park halindeki araca çarptı. Çağlayan’da ise buzlanan sokakta ilerlemeye çalışan devasa çöp kamyonu kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan kamyon, sokağın başında son anda manevra yaparak durabildi. Tüm bu yaşananlar, kış şartlarına karşı alınan önlemlerin yeterliliğini sorgulatırken, kazalar cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.