Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır

Dünyanın gözü ABD'nin askeri müdahale tehdidi altındaki Venezuela'ya çevrilmişken, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından tarihi bir uyarıda bulundu. İmamoğlu, bir yandan ABD'nin "demokrasi götürme" bahanesiyle giriştiği işgal provasına karşı çıkarken, diğer yandan AKP iktidarının "ilkesiz" dış politikasını ve içerideki hukuk tanımazlığını eleştirdi.

"ŞAİBELİ SEÇİMLERİ TANIYIP İLİŞKİ KURDUNUZ"

İmamoğlu, açıklamasının başında Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun otoriter yönetim tarzına ve iktidarın bu durum karşısındaki tavrına dikkat çekti. İktidarın yanlış tarafta durduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’da yaşananlar hepimize hayati bir gerçeği hatırlatıyor. Nicolás Maduro, seçimlerde halkının iradesine saygı göstermeyen, demokratik değerleri sistematik biçimde ihlal eden otoriter bir lider. Hükümetimiz, bu şaibeli seçimlerin sonuçlarını tanımış, bununla da kalmayıp Maduro’yla yakın ilişkiler kurmuştur."

ABD'YE "KAOS" UYARISI: FATURAYI EZBERE BİLİYORUZ

Maduro yönetiminin antidemokratik olmasının dış müdahaleyi meşrulaştırmayacağını belirten İmamoğlu, ABD'nin hamlesini "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak yorumladı. İmamoğlu, emperyalist müdahalelerin faturasını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ancak bir yönetimin otoriter olması, başka bir devletin askerî müdahalesini haklı çıkarmaz. ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu yönde atılan her adım, küresel ölçekte tehlikeli bir istikrarsızlık ve kaos döneminin başlangıcı olur. Büyük güçlerin 'haklılık' iddiasıyla gerçekleştirdiği askerî müdahalelerin ve dünyayı nüfuz alanlarına bölme arayışlarının faturasını artık ezbere biliyoruz. Bu nedenle çözümün adresi güç kullanımı değil, uluslararası hukuk, BM Şartı ve Venezuela halkının kendi kaderini tayin etme iradesidir. Venezuela halkının iradesine ne otoriter liderler set çekebilir, ne de dış güçlerin askerî dayatmaları bu iradenin önüne geçebilir."

"KENDİ ÜLKENDE ADALET YOKSA..."

İmamoğlu, açıklamasının en can alıcı bölümünde ise okları doğrudan iktidara çevirdi. Türkiye'nin dışarıdaki itibarının, içerideki demokrasiyle doğru orantılı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

"Türkiye’nin bu kritik dönemde ihtiyacı olan şey, ilkesiz savrulmalar değil, sağduyunun ve hukukun sesi olmaktır. Dışarıdan dayatmalara karşı en sağlam zırh, içeride hukukun üstünlüğü ve işleyen demokrasidir. Kendi ülkesinde adaleti tesis edemeyen bir iktidarın uluslararası adalet çağrısı inandırıcı olamaz."

"ŞAHSİ ANGAJMANLARLA ÜLKEYİ YÖNETENLERİN SESİ CILIZ ÇIKIYOR"

İktidarın "şahsi dostluklar" üzerine kurduğu diplomasi anlayışının Türkiye'yi sessizliğe mahkum ettiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlkesiz politikalar ve şahsi angajmanlarla ülkemizi yönetenlerin, bu tür küresel kırılma anlarında söyleyecek sözü kalmamış; Türkiye’nin sesi cılız çıkmıştır. Bu tablo, ülkemizin itibarına zarar vermektedir. Türkiye, taraf tutan değil ilke savunan; sessiz kalan değil yol gösteren bir ülke olmalıdır. Bu da ancak demokrasiye, hukuka ve milletin iradesine tutarlı biçimde sahip çıkarak mümkündür."