BM'den Maduro açıklaması

Dünya güne Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında yaşanan tarihi bir krizle uyandı. Washington yönetimi, bir süredir gerilimin tırmandığı Venezuela'ya yönelik, eşine az rastlanır bir askeri müdahalede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleşen operasyonda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak apar topar ABD’ye götürüldü.

Operasyonun ardından gözler Birleşmiş Milletler’e çevrildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaşananların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, Washington yönetimini uluslararası hukuku hiçe saymakla eleştirdi.

Ne Trump var ne Maduro… AKP'den bir ABD'siz Venezuela açıklaması daha geldi

"BU BİR DEVLETİN EGEMENLİĞİNE MÜDAHALEDİR"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada ABD’nin hamlesine karşı "derin bir alarm durumu" içinde olduklarını bildirdi. Guterres, Venezuela'daki iç siyasi durum ne olursa olsun, bir ülkenin liderinin yabancı bir devletin askeri operasyonuyla alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Guterres açıklamasında şu kritik uyarılarda bulundu:

"Bu gelişmeler, uluslararası ilişkilerde son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir."

"Uluslararası hukuk kurallarına ve BM Şartı'na saygı gösterilmemesinden derin endişe duyuyoruz."