Ne Trump var ne Maduro… AKP'den bir ABD'siz Venezuela açıklaması daha geldi

Geçtiğimiz gün, ABD ordusunun Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ABD’ye kaçırması tüm dünyayı yerinden oynattı. Yaşananların ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, "Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

ÖMER ÇELİK’TEN ABD’SİZ VENEZUELA AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından AKP’den konuya ilişkin bir açıklama gelirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in açıklamasında ne Trump ne de Maduro’dan bahsedildi.

Çelik, sözlerine “Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur.” ifadeleriyle başlarken “Yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayandığı” ve “Bir ülkede meşru yönetim değişiminin sadece o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğu” ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi hayatının eksenidir. Bu ilkeleri ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamayız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşının siyasi meşruiyet olduğunu söyleyen Çelik, “Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela’daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz.” sözlerini sarf etti.

“BİR ÜLKENİN HALKINA AİT EGEMENLİĞİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamasının devamında, “Biz, “siyasi meşruiyet”e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına “siyasi meşruiyet” merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin “SİYASİ TAPU”su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir.” ifadelerini kullanan Çelik, “Meşru egemenlik” sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur.” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Venezuela eşkıyalığı! Maduro'nun kaçırılışı bakın nasıl yasallaştırılacak?

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır.” ifadelerini kullandı ve “Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye’yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir.” iddiasında bulundu.

“HERKES SAĞDUYU İLE HAREKET ETMELİ”

“Türkiye’de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye’nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir.” diyen Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında gelmektedir. Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerde söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız “KENDİ SÖZÜNE HAKİM”dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın, siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi krizi nasıl yönettiği, hangi sözü ne zaman ve ne şekilde söylediği, dünyanın her yerinde en dikkatli şekilde izlenir. Bunun sebebi, siyasi ezberlerin dışında nitelikli ve özgün bir siyasi çizgiyi inşa etme kabiliyetindendir. “

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. “YÖNETİMLERİN MEŞRUİYETİNİN HALK İRADESİNE DAYANDIĞI” ve “BİR ÜLKEDE MEŞRU YÖNETİM DEĞİŞİMİNİN SADECE O ÜLKENİN HALKINA AİT DEMOKRATİK… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 4, 2026

“DÜNYANIN ZOR ZAMANLARINDAYIZ”

“Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya” ifadelerini kullanan Çelik, “Bu zor zamanlarda en büyük dayanağımızın siyasi ilkelerimize daha çok sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” sözlerini sarf etti.

Ömer Çelik, açıklamasını “Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye’nin yolunu açık tutmaya devam edecektir” ifadeleriyle noktaladı.