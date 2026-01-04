Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

ABD’nin Venezuela’ya yönelik düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun esir alınması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Türkiye’den yapılan resmi açıklamada Venezuela’nın istikrarına vurgu yapılarak tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

ABD'DEKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın emriyle ülkesinden gözaltına alınan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'deki ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Peki Türkiye'de gazeteler ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

AYDINLIK: "SONU HİTLER GİBİ OLACAK"

MİLLİYET: KARAYİP KORSANI

Maduro'nun kaçırılmasını dünya basını böyle gördü!

HÜRRİYET: İKİ SAATTE ALIP GÖTÜRDÜ

NEFES: KARAYİPLER'İN SON KORSANI

TÜRKGÜN: TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAN KAYBEDER

MHP'nin yayın organı olarak bilinen TürkGün ise saldırıya manşette yer vermedi. Manşetine Erdoğan'ın dünkü konuşmasını taşıyan Türkgün, ABD'nin Venezuela saldırısını altta "Maduro ve eşi Trump'ın elinde" şeklinde gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ: "ABD MADURO'YU KALE EVİNDEN ALDI"

SABAH: "MADURO'YA PETROL DARBESİ"

YENİ ŞAFAK: "ABD MADURO'YU KAÇIRDI"

SÖZCÜ: "ASRIN EŞKIYALIĞI"

EVRENSEL: "ABD HAYDUTLUĞU"

CUMHURİYET: "ABD ZORBALIĞI"

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde "ABD zorbalığı" ifadelerini kullandı.

BİRGÜN: "EMPERYALİST HAYDUTLUK"

Manşette "Emperyalist haydutluk" ifadelerine yer verilirken, "Saldırganlığını yeni bir boyuta taşıyan ABD, emperyalist haydutlukta sınır tanımayacağını gösterirken tüm dünyaya da gözdağı verdi" ifadeleri kullanıldı.