Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince kaçırılması, dünya basınında manşetlere taşınırken, operasyonun perde arkası ve olası sonuçları küresel ölçekte yoğun bir diplomatik ve hukuki tartışmayı beraberinde getirdi. Peki Maduro'nun esir alınması basında nasıl yankı buldu?

ABD’nin Venezuela’ya yönelik düzenlediği saldırı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun esir alınması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Türkiye’den yapılan resmi açıklamada Venezuela’nın istikrarına vurgu yapılarak tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

ABD'DEKİ İLK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın emriyle ülkesinden gözaltına alınan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'deki ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

maaaaduro.jpg

Peki Türkiye'de gazeteler ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

AYDINLIK: "SONU HİTLER GİBİ OLACAK"

aydinlik.jpg

MİLLİYET: KARAYİP KORSANI

milliyet.jpg

HÜRRİYET: İKİ SAATTE ALIP GÖTÜRDÜ

hurriyet.jpg

NEFES: KARAYİPLER'İN SON KORSANI

nefes.jpg

TÜRKGÜN: TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAN KAYBEDER

MHP'nin yayın organı olarak bilinen TürkGün ise saldırıya manşette yer vermedi. Manşetine Erdoğan'ın dünkü konuşmasını taşıyan Türkgün, ABD'nin Venezuela saldırısını altta "Maduro ve eşi Trump'ın elinde" şeklinde gördü.

tuekgunn.jpg

TÜRKİYE GAZETESİ: "ABD MADURO'YU KALE EVİNDEN ALDI"

turkiye.jpg

SABAH: "MADURO'YA PETROL DARBESİ"

sabah.jpg

YENİ ŞAFAK: "ABD MADURO'YU KAÇIRDI"

yenisafak.jpg

SÖZCÜ: "ASRIN EŞKIYALIĞI"

sozcu.jpg

EVRENSEL: "ABD HAYDUTLUĞU"

evrensel.jpg

CUMHURİYET: "ABD ZORBALIĞI"

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü manşetinde "ABD zorbalığı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.jpg

BİRGÜN: "EMPERYALİST HAYDUTLUK"

Manşette "Emperyalist haydutluk" ifadelerine yer verilirken, "Saldırganlığını yeni bir boyuta taşıyan ABD, emperyalist haydutlukta sınır tanımayacağını gösterirken tüm dünyaya da gözdağı verdi" ifadeleri kullanıldı.

birgun.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

