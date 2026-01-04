Maduro'nun kaçırılmasını dünya basını böyle gördü!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD güçleri tarafından kaçırılması, uluslararası kamuoyunda ve dünya medyasında geniş yankı uyandırırken, operasyonun ayrıntılarından uluslararası hukuka ve bölgesel dengelere kadar uzanan çok boyutlu bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasını dünya basını nasıl gördü?

BBC: ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu yakaladığını duyurdu

ABD’nin Venezuela’ya yönelik geniş çaplı askeri operasyonu sonucunda Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’ın yakalanıp ülke dışına çıkarıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun başarıyla gerçekleştiğini duyurdu ve Maduro’nun New York’a götürüldüğünü açıkladı.

Olay sonrası Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlamalar ve yoğun askeri hareketlilik yaşandı. Venezuela hükümeti, operasyonu “yasadışı saldırı” olarak nitelendirirken Maduro’nun nerede olduğuna ve sağ olduğuna dair kanıt talep etti.

Ülke içinde Maduro destekçileri protestolar düzenledi ve uluslararası toplumdan birçok ülke olaya tepki gösterdi.

Maduro sonrası Venezuela'nın geçici lideri belli oldu

Associated Press: ABD Venezuela’ya saldırdı; Maduro ve eşi yakalandı

AP haberlerinde, "ABD’nin büyük ölçekli askeri saldırı düzenlediği ve Maduro ile eşinin yakalandığı" belirtildi. Yakalama operasyonu sonrasında ikilinin önce bir ABD savaş gemisine, ardından da helikopterle New York’a götürülerek burada yargılanacağı açıklandı.

Trump yönetimi, Venezuela’yı geçici olarak yöneteceğini ve ülkenin petrol endüstrisini düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

Bu adımın kongre onayı olmadan yapılması nedeniyle yasallık tartışmaları başladı ve Birleşmiş Milletler acil toplantı çağrısı yaptı. Venezuela’daki mevcut anayasal prosedüre göre Devlet Başkanı yardımcısı Delcy Rodríguez’in geçici lider ilan edildiği, ancak Rodríguez’in Maduro’nun hala ülkenin meşru başkanı olduğunu söylediği aktarıldı.

AP ayrıca bazı Venezuelalıların yakalama sonrası protesto ettiği, diğerlerinin ise sevinç gösterileri yaptığına dikkat çekti.

Washington Post: Maduro baskını aylarca süren hazırlık ve sürpriz operasyonla gerçekleştirildi

ABD özel kuvvetlerinin “Absolute Resolve” adı verilen ve aylar süren hazırlıkla yürütülen operasyonu, Venezuela başkentinde gece saatlerinde sürpriz bir baskınla gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 150’den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı kullanıldı.

Maduro'nun yardımcısından Trump'a rest: Köle olmayacağız

Venezuela’nın hava savunma sistemleri etkisiz hâle getirildi. Maduro ve eşi, konutlarında özel birliklerin baskınıyla kısa sürede ele geçirilerek önce USS Iwo Jima gemisine, daha sonra New York’a sevk edildi.

ABD yetkilileri, Maduro ve eşinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlamalarla yargılanacaklarını belirtti. Washington Post, bu operasyonun herhangi bir kongre onayı olmadan yürütüldüğünü ve uluslararası hukuk ile egemenlik üzerine ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

Venezuela’da muhalefet ve uluslararası aktörlerin tepkilerine de dikkat çekildi.

Financial Times: Maduro ABD güçleri tarafından yakalanarak Venezuela’dan çıkarıldı

Maduro’nun kaçırılması, Latin Amerika’da son yılların en ciddi "jeopolitik kırılmalarından biri" olarak değerlendiriliyor.

Olayın ardından Venezuela piyasalarında sert dalgalanmalar yaşandı ve petrol şirketlerinin gelecekteki rolü tartışma konusu oldu. ABD yönetimi, ülkede yeni bir geçiş hükümeti kurulabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri demokratik seçim çağrısında bulundu.

The Guardian | ABD, Venezuela Başkanı Maduro ve eşini yakaladığını açıkladı

The Guardian, ABD özel kuvvetleri tarafından düzenlenen erken saatlerdeki baskınla Maduro ve eşinin yakalandığını ve ABD’ye götürüldüğünü bildirdi.

Operasyonun ardından Venezuela hükümeti ve müttefiklerinin bunu yasa dışı saldırı olarak nitelendirdiği, bölgedeki gerilimin arttığı ve uluslararası tepkilerin sert olduğu belirtildi.

Caracas’a yönelik hava ve kara unsurlarının kullanıldığı operasyon sırasında başkentte patlamalar ve silah sesleri duyuldu, kamu binalarında ciddi hasar meydana geldi.

Maduro’nun yakalanması Latin Amerika ve Avrupa’da yoğun diplomatik tepkiye yol açtı. Brezilya, Meksika ve birkaç ülke operasyonu egemenlik ihlali olarak nitelendirdi. Buna karşılık bazı muhalif gruplar yakalanmayı “yönetimin sonu” olarak değerlendirdi.