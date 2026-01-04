Maduro'nun yardımcısından Trump'a rest: Köle olmayacağız

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Trump'ın tehditlerine karşın kararlılık mesajı veren Rodrugiuez, "Venezuela’nın tek başkanı var; bu ülkenin tek başkanı Nicolás Maduro Moro’dur" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR KARANLIĞA DÖNMEMİZ İSTENİYOR"

Trump'ın Florida'da yaptığı açıklamalar sonra kamuoyu karşısına çıkan Delcy Rodriguez "Tüm dünya, Venezuela’nın böylesi bir saldırının hedefi ve mağduru olmasına adeta şok içinde. Bu saldırının şüphesiz siyonist bir tonu var. Gerçekten utanç verici…" dediği konuşmasına şunlara yer verdi:

"Bunu özgürleştiricimiz babamız Jamaika Mektubu’nda söylemişti; perde yırtıldı, ışığı gördük ve tekrar karanlığa dönmemiz isteniyor. Zincirler kırıldı, artık özgür olduk ve düşmanlarımız yeniden bizi köleleştirmeye çalışıyor."

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez

"TEKRAR KÖLE OLMAYACAĞIZ"

Kölelik zamanlarına geri dönmeyeceklerinin altını çizen Rodriguez, "Eğer Venezuela halkı ve bu ülke hakkında çok net bir şey varsa, o da asla tekrar köle olmayacağımızdır" diyerek şu ifadeleri sarf etti:

"Tüm Venezuela seferber ediliyor ve zaten Başkan Maduro tarafından imzalanmış olan kararname yürürlüğe giriyor. Venezuela’nın tek başkanı var; bu ülkenin tek başkanı Nicolás Maduro Moro’dur."

Rodriguez ayrıca, Maduro'nun serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Ülkesinde durumun sakin olduğunu ve bunu koruyacaklarını söyledi.

TRUMP 'BİZ YÖNETECEĞİZ' DEMİŞTİ

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores ile gözaltına alınmasının ardından yaptığı basın toplantısında, gerekmesi halinde ABD’nin Venezuela’ya yönelik "ikinci ve çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeye hazır olduğunu" belirtmişti.

Trump ayrıca Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini de ifade etmişti.