Uyuşturucu testi pozitif çıkınca o da ayet paylaştı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız, sessizliğini sosyal medyada ayet paylaşarak bozdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

mumine-senna-yildiz.webp
Mümine Senna Yıldız

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandıÜnlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı

Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

YILDIZ'DAN AYET PAYLAŞIMI

Testinin pozitif çıkmasının ardından Mümine Senna Yıldız, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız, paylaşımında Hicr Suresi 97. ayete yer verdi:

"Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..."

senna-yildiz.png

Şeyma Subaşı’dan uyuşturucu itirafıŞeyma Subaşı’dan uyuşturucu itirafı

AKILLARA ŞEYMA SUBAŞI GELDİ

Yıldız’ın bu paylaşımı, akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı da daha önce sık sık sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaşmış, son paylaşımında "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım." notunu düşmüştü.

eyme-subasi.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

