Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı

Ünlülere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Melisa Döngel, İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yılıdız ve Cihan Şensözlü'nün test sonuçları açıklandı.

Döngel, Eyüboğlu, Yıldız ve Şensözlü'nün test sonuçları pozitif çıkarken; İrem Sak ve Danla Bilic'in ise negatif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Aralık 2025'te çok sayıda ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız, ilerleyen saatlerde Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptırdıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti.

Yurt dışında oldukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Sevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Döngel, Güney ve Şensözlü ilerleyen günlerde uyuşturucu testi yaptırırken, hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı ise ABD'den yurda döner dönmez havalimanında gözaltına alınmıştı.

4 İSMİN UYUŞTURUCU SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan ünlülerden Döngel, Eyüboğlu, Şensözlü, Senna Yıldız'ın test sonuçları pozitif çıkarken; gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre İrem Sak ile birlikte Danla Bilic'in test sonucu negatif çıktı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Senna Yıldız ve Ezgi Eyüboğlu'nun saç örneklerinde kokain ve metebolitleri tespit edildi.

Şeyma Subaşı uyuşturucu testinin sonucunu beklerken yine Kuran paylaştı

ŞEYMA SUBAŞI'DAN UYUŞTURUCU İTİRAFI

Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verildikten sonra ABD'den Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılan Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği belirtildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonuçları çıkmadı fakat vermiş olduğu ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etti.