Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ünlülere' yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı

istanbul-uyusturucu-sorusturmasinda-2-1100137-326577.jpg

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin ise firari olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak”, “fuhşa teşvik etmek”, “fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

26 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi yakalanırken, bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 26 kişi, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi. Gerekli tahlillerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Türkiye
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı!
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı
Darbeler, petrol ve hukuk maskesi: Emperyalizm dün de bugün de aynı