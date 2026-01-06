Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ünlülere' yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ’ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin ise firari olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak”, “fuhşa teşvik etmek”, “fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

26 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi yakalanırken, bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca birçok ünlü ismin menajeri olan Haluk Şentürk ve kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 26 kişi, Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürülerek kan ve saç örnekleri verdi. Gerekli tahlillerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.