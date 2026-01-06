Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı

Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Kamuoyunda ‘ciciş kardeşler’ olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy’dan Ceyda Ersoy’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kaçakçılı soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Ceyda Ersoy'un emniyete götürüldüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un, emniyet birimlerindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu aşamada başka bir açıklama yapmadı.

Son Dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: 26 gözaltıSon Dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: 26 gözaltı

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıŞırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SON GÖZALTI DALGASI KAPSAMINDA ALINMIŞ

Ceyda Ersoy'un şarkıcı Alya Şahiner'in yanı sıra oyuncu Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda kamuoyuna 25 kişi olarak yansıyan gözaltı listesi 26 oldu.

Liste şöyle:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Veysel Avcı

Sevgi Taşdan

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Doğukan Güngör

Burak Altındağ

Gizem Özköroğlu

Gülsüm Bayrak

Saniye Deniz

Merve Uslu

Ece Cerenbeli

Berna Aracı

Bülent Tetik (Cezaevinde)

Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Duygu Açıksöz

Nevin Şimşek

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli̇

Alya Şahinler

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Türkiye
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye
Son Dakika | Tunç Soyer'e kooperatif davasında tahliye