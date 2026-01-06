Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kaçakçılı soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Ceyda Ersoy'un emniyete götürüldüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un, emniyet birimlerindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu aşamada başka bir açıklama yapmadı.

SON GÖZALTI DALGASI KAPSAMINDA ALINMIŞ

Ceyda Ersoy'un şarkıcı Alya Şahiner'in yanı sıra oyuncu Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda kamuoyuna 25 kişi olarak yansıyan gözaltı listesi 26 oldu.

Liste şöyle:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Veysel Avcı

Sevgi Taşdan

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Doğukan Güngör

Burak Altındağ

Gizem Özköroğlu

Gülsüm Bayrak

Saniye Deniz

Merve Uslu

Ece Cerenbeli

Berna Aracı

Bülent Tetik (Cezaevinde)

Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Duygu Açıksöz

Nevin Şimşek

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli̇

Alya Şahinler