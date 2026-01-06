Son Dakika | 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu kaçakçılı soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Ceyda Ersoy'un emniyete götürüldüğü öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un, emniyet birimlerindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu aşamada başka bir açıklama yapmadı.
Son Dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: 26 gözaltı
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
SON GÖZALTI DALGASI KAPSAMINDA ALINMIŞ
Ceyda Ersoy'un şarkıcı Alya Şahiner'in yanı sıra oyuncu Doğukan Güngör'ün de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda kamuoyuna 25 kişi olarak yansıyan gözaltı listesi 26 oldu.
Liste şöyle:
Binnur Buse Alper
Merve Eryiğit
Özge Bitmez
Veysel Avcı
Sevgi Taşdan
Sedef Selen Atmaca
Arif Altunbulak
Doğukan Güngör
Burak Altındağ
Gizem Özköroğlu
Gülsüm Bayrak
Saniye Deniz
Merve Uslu
Ece Cerenbeli
Berna Aracı
Bülent Tetik (Cezaevinde)
Lerna Elmas
Ceren Yıldırım
Gözde Anuk
Duygu Açıksöz
Nevin Şimşek
Hakan Yıldız
Muzaffer Yıldırım
Koray Beşli̇
Alya Şahinler