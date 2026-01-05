Son Dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: 26 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla’da 4 ilde, gece 01:00'de emniyet tarafından, eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyonlarda, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.
DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında Kızılcık Şerbeti dizisi ile tanınan ünlü oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve otel müdürü gibi isimler yer aldı.
Dilek Yaman Demir'in haberine göre, gözaltı kararı verilen isimlerin listesi şu şekilde:
- Binnur Buse Alper
- Merve Eryiğit
- Özge Bitmez
- Veysel Avcı
- Sevgi Taşdan
- Sedef Selen Atmaca
- Arif Altunbulak
- Doğukan Güngör
- Burak Altındağ
- Gizem Özköroğlu
- Gülsüm Bayrak
- Saniye Deniz
- Merve Uslu
- Ece Cerenbeli
- Berna Aracı
- Bülent Tetik (Cezaevinde)
- Lerna Elmas
- Ceren Yıldırım
- Gözde Anuk
- Duygu Açıksöz
- Nevin Şimşek
- Hakan Yıldız
- Muzaffer Yıldırım
- Koray Beşli̇
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Tüm suç türlerinde olduğu gibi toplumun genel ahlakını ve toplum yapısı ile aile düzenini bozan suçlar ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.