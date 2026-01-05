Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve otel işletme müdürü de gözaltına alındı. Bebek Otel, geçtiğimiz günlerde bir ay süre ile mühürlenmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ve gece hayatının tanınmış isimlerine yönelik "uyuşturucu ve fuhuş" suçlamalarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 34 mekana düzenlenen operasyonlar ve 17 gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLANAN İSİMLER VE SUÇLAMALAR

Mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar kayıtlara şu şekilde geçmişti:

Fuhuşa teşvik ve yer temini: Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy ve Tuğrulbey Aran.

Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak: Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe ve Dilara Ege Çevik.

Uyuşturucu ve fuhuş: Fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılınç, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan.

Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIKTAN "SUÇ MASKESİ" TESPİTİ

Savcılığın sevk yazısında, soruşturmanın toplumun genel ahlakı ve aile düzeninin korunması amacıyla başlatıldığı belirtilmişti. Yazıda, şüphelilerin sosyal medya kullanımlarına dair; "Sözde influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu" değerlendirmesi yer almıştı.

TELEFON ŞİFRELERİ VE GENİŞLEYEN SORUŞTURMA

Soruşturma sürecinde şüphelilerden 13'ü cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaşmıştı. Dijital materyallerin incelenmesiyle, dosyada adı geçmeyen ancak uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen diğer isimlerin tespit edilmesi bekleniyordu. Ayrıca dosyada, Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı bilgisi yer almış, bir tanık ifadesinde Etiler'deki 'Kütüphane' isimli mekanda yaşananlara dair detaylar vermişti.

MEKANLARA İDARİ İŞLEM VE YILDIRIM'IN DURUMU

Operasyon kapsamında, uyuşturucu kullanıldığına dair istihbari bilgiler bulunan Etiler'deki Kütüphane, Amaya ve Bebek Otel, İstanbul Valiliği kararıyla 1 ay süreyle kapatılmıştı. Soruşturmanın önceki aşamasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmış ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.