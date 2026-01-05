Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. "Narko Alan" adı verilen uygulama kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

OPERASYONDA 950 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda toplam 950 gram ağırlığında esrar maddesi bulunarak ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaların bir parçası olarak düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

‘YAKALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

İl Emniyet Müdürlüğü, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada operasyonu duyurdu. Açıklamada, "Kararlıyız, uyuşturucu tacirlerini yakalamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verilerek mücadelenin süreceği vurgulandı.