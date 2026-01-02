MSB: 50 kilogram uyuşturucu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınırında yapılan arama-tarama çalışmalarında 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında 50 kilogram 930 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 50 bin 930 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak:ANKA

