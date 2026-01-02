Adana'da otomobilde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl hapis

Yayınlanma:
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık R.K., yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.K. cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, olayın 9 Mart tarihinde gece vakti Anadolu Mahallesi'nde, Asri Mezarlık civarında gerçekleştiğini belirtti. Sanığın otomobili içerisinde 2 kişiye, bir poşet içine gizlenmiş 15,07 gram sentetik uyuşturucuyu satarken emniyet güçlerince yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

EVİNDE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında sanığın ikametinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi. Savcı, benzer suçlardan kaydı bulunan R.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Gaziantep'te soba faciası: Aynı aileden 7 kişi zehirlendiGaziantep'te soba faciası: Aynı aileden 7 kişi zehirlendi

MAHKEMEDEN TAHLİYE TALEBİNE RET

Sanık R.K. ise mahkemedeki savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi. Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ışığında sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

