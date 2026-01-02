Gaziantep'te soba faciası: Aynı aileden 7 kişi zehirlendi

Gaziantep'te soba faciası: Aynı aileden 7 kişi zehirlendi
Yayınlanma:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 5'i çocuk toplam 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yaşanan olayda, ailenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 93064 nolu sokakta meydana geldi. Gece ısınmak amacıyla sobayı yakarak uykuya dalan Uçkan ailesinden öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek eve gitti. Kapıyı açan olmayınca içeri giren yakınları; anne, baba ve 5 çocuğu baygın halde bularak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ailenin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Karbonmonoksitten etkilenen M.U, A.U, İ.U, M.U, S.U, Z.U. ve Y.U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

