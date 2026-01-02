Şeyma Subaşı uyuşturucu testinin sonucunu beklerken yine Kuran paylaştı

Şeyma Subaşı uyuşturucu testinin sonucunu beklerken yine Kuran paylaştı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı, Adli Tıp'tan gelecek test sonuçlarını beklerken yine Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

istanbul-gozaltina-alinan-seyma-subasi-1088957-323214.jpg

Şeyma Subaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktıŞeyma Subaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Jandarmadaki işleri tamamlanan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUBAŞI'DAN KUR’AN-I KERİM PAYLAŞIMI

Uyuşturucu testinin sonucunu bekleyen Subaşı, sosyal medya hesabından yine Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım." notunu düştü.

eyme-subasi.jpeg

Uyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafıUyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafı

"HER ŞEY ALLAH İLE ARAMIZDA YAŞANIR"

Son dönemde sık sık Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum.

Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur.

Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
TİS görüşmeleri tıkandı: Nakliyat-İş'ten 3 noktada grev kararı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı
Karın ağırlığına dayanamayan ahır çatısı çöktü: 4 inek yaralandı