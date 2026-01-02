Şeyma Subaşı uyuşturucu testinin sonucunu beklerken yine Kuran paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Şeyma Subaşı'nın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Jandarmadaki işleri tamamlanan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu testinin sonucunu bekleyen Subaşı, sosyal medya hesabından yine Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı.

Ünlü isim, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım." notunu düştü.

Uyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafı

Son dönemde sık sık Kur’an-ı Kerim fotoğrafı paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum.

Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur.

Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez."