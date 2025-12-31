Uyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 28 Aralık’ta 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Miss Türkiye 2016 Buse İskenderoğlu ve Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Majhadi'nin ifadesi ortaya çıktı. Majhadi, Şeyma Subaşı'nın ismini verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, tamamı eğlence mekânı ve otellerden oluşan 34 işletmeye yönelik yapıldı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, “Suma Han” adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, “Kütüphane” adlı kulübün işletmecisi Yılmaz Efe, Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran da yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

İstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vurulduİstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vuruldu

ÜNLÜ MODACININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan isimlerden giyim markası Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in harine göre; Majhadi şunları ifade etti:

"Fransız vatandaşıyım. Özel bir firmada PR, reklam ve pazarlama alanında çalışırım. Şevval Şahin markamızın reklam yüzü olması sebebiyle tanırım. Bu şahsın, medyaya yansıyan ve firmamızın politikalarına uymayan bir görüntüsü ortaya çıkınca marka, bu şahısla olan sözleşmesini sona erdirdi. Bu olay sebebiyle aramızda soğukluk oluştu ve görüşmedik.

Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.

Ben hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım. İstanbul Kuruçeşme’de, butik, 24 saat kayıt altına alınan, güvenlikli bir sitede oturuyorum. Herhangi bir şekilde evimde bir parti vermedim"

TUTUKLANAN İSİMLER

Tutuklananların isimleri şöyle:

Dilara Ege Çevik

Buse İskenderoğlu

Tuğrulbey Aran

Zohaer Majhadi

Yılmaz Efe

Cengiz Can Atasoy

Resul Arslan

Burak Güngörmedi

Ömer Can Kılınç

Yasin Burak Becek

Cihan Güler

Rabia Karaca

ADLİ KONTROLLE BIRAKILANLAR

Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari durumda.

Şeyma Subaşı da dün havalimanında gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

