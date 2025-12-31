Uyuşturucudan tutuklanan ünlü modacıdan Şeyma Subaşı itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 28 Aralık’ta kent genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, tamamı eğlence mekânı ve otellerden oluşan 34 işletmeye yönelik yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, “Suma Han” adlı gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy, “Kütüphane” adlı kulübün işletmecisi Yılmaz Efe, Dilara Ege Çevik ve Tuğrulbey Aran da yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

İstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vuruldu

Tutuklanan isimlerden giyim markası Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi’nin ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in harine göre; Majhadi şunları ifade etti:

"Fransız vatandaşıyım. Özel bir firmada PR, reklam ve pazarlama alanında çalışırım. Şevval Şahin markamızın reklam yüzü olması sebebiyle tanırım. Bu şahsın, medyaya yansıyan ve firmamızın politikalarına uymayan bir görüntüsü ortaya çıkınca marka, bu şahısla olan sözleşmesini sona erdirdi. Bu olay sebebiyle aramızda soğukluk oluştu ve görüşmedik.

Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.

Ben hayatımda uyuşturucu madde kullanmadım. İstanbul Kuruçeşme’de, butik, 24 saat kayıt altına alınan, güvenlikli bir sitede oturuyorum. Herhangi bir şekilde evimde bir parti vermedim"