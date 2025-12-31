İstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vuruldu

İstanbul’da uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan denetimlerin ardından üç eğlence mekânı için kapatma kararı alındı.

ÜNLÜ MEKANLAR TEK TEK MÜHÜRLENDİ

Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya adlı işletmeler, kaymakamlık kararıyla 1 ay süreyle faaliyetten men edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Aralık’ta kent genelinde 34 eğlence mekânı ve otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Soruşturma dosyasında adı geçen işletmelerden Bebek Otel’de kokain ve likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Amaya’da da bir miktar kokain ele geçirildi. Kütüphane adlı işletme ise bazı şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu kullanımıyla anılmasıyla dosyaya girdi.

Emniyet birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda İstanbul Valiliği ve Beşiktaş Kaymakamlığı harekete geçti. Suç unsuru tespit edildiği belirtilen Bebek Otel, Kütüphane ve Amaya hakkında 1 ay süreyle kapatma kararı verildi.