Son Dakika | Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak, Şeyma Subaşı ve Mümine Sena Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız gözaltına alınıp aynı gün serbest bırakılırken, Subaşı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Şeyma Subaşı

YURDA DÖNER DÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre; ABD'de olan Şeyma Subaşı, yurda döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.