Uyuşturucudan yakalama kararı olan Şeyma Subaşı ikinci kez Kuran paylaştı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, dün ikinci kez Kuran'lı paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında, "Ben değişmedim. Sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Subaşı, yurtdışında olduğunu belirterek, kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı ve Kur'an-ı Kerim’in Türkçe mealinden bir sayfa ile tesbihli bir fotoğraf paylaşmıştı.

İKİNCİ KEZ KURAN PAYLAŞTI

Subaşı, dün akşam bir kez daha Kuran'dan bir sayfa paylaştı. Subaşı, kareye, “Ben değişmedim; sadece kalbimin yönü derinleşti. Allah herkese bu hali nasip etsin” ifadelerini ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

