Hakkında yakalama kararı verilen Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Yayınlanma:
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, yurt dışından yaptığı açıklamada kısa sürede Türkiye'ye döneceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ederken Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ilk açıklamasını yaptı.

YAKALAMA KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…" ifadelerini kullandı.

AKP'li Şamil Tayyar uyuşturucu dosyasını inceledi: Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaşıyorlarAKP'li Şamil Tayyar uyuşturucu dosyasını inceledi: Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaşıyorlar

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında daha önce Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmıştı. Söz konusu dört isim, gözaltı işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda şok detay! Yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş, Mehmet Cengiz'in eski damadı çıktıUyuşturucu operasyonunda şok detay! Yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş, Mehmet Cengiz'in eski damadı çıktı

BAZI İSİMLERE ADRESLERİNDE ULAŞILAMADI

Operasyonda adı geçen ve hakkında yakalama kararı bulunan diğer isimler ise oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve organizatör Cihan Şensözlü olarak belirlendi. Yetkililer bu isimlere adreslerinde ulaşılamadığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

