Uyuşturucu operasyonundan Mehmet Cengiz'in eski damadı çıktı! Hakkında yakalama kararı var

Yayınlanma:
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Habertürk Genel Yayın Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş'in Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz'in eski damadı olduğu öğrenildi.

Türkiye'yi sarsan uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son günlerde başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda kişi için hukuki süreç başlatıldı.

Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un ve TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin de yer aldığı çok sayıda isim, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar da dün (17 Aralık) "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

2 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Aynı soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kasım Garipoğlu, Garipoğlu Şirketler Grubu Hayyam Garipoğlu’un oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun da kuzeni oluyor.

MEHMET CENGİZ'İN ESKİ DAMADI ÇIKTI

Altın Ateş Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş’in oğlu Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılırken dikkat çeken bir detay öğrenildi.

Burak Ateş'in, AKP'den sık sık ihale alması ile bilinen Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz'in eski damadı olduğu ortaya çıktı.

Ateş'in, Mehmet Cengiz'in kızı Hülya Cengiz ile evlilik geçirdiği ve bu evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

