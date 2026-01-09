Veyis Ateş 'Uyuşturucuya o alıştırdı' diyen Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu

Veyis Ateş 'Uyuşturucuya o alıştırdı' diyen Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu
Habertürk'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının kilit isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş'in alıştırdığını iddia etmişti. Dosya kapsamında tutuklu olan Ateş ilk kez konuştu ve iddiaları yalanladı. Ateş, Silivri F-Tipi Cezaevi’ne karşılaştıkları Ersoy'un kendisine "kalp işareti" yaptığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı tarafından Habertürk'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay, soruşturmanın kilit isimlerinden Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "itirafçı" olduğu iddia edilmişti. Ersoy, iddiaların ardından Savcılığa ek ifade verdi.

Ersoy'un ek ifadesinin ardından eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ateş'in tutuklanmasının saatler sonra Ersoy'un ifadesinde "Beni uyuşturucuya Veyis Ateş alıştırdığı" dediği ortaya çıktı.

veyis-ates-mehmet-akif-ersoy.jpg

VEYİS ATEŞ İDDİALARLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Mehmet Akif Ersoy'un iddialarının ardından günlerdir sessizliğini koruyan Veyis Ateş, ilk kez konuştu.

Edinilen bilgilere göre iddiaları yalanlayan Ateş, avukatlarına "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim öyle bir hukukum da yok zaten, derin bir hukukum da yok" dedi.

"ERSOY CEZAEVİNDE BANA KALP İŞARETİ YAPTI"

Gazeteci Barış Yarkadaş, ikilinin ilk cezaevi karşılaşmasında, Ersoy'un Ateş'e kalp işareti yaptığını kaydetti.

Ateş'in "Bana bu kadar laf söyledikten sonra, beni suçladıktan sonra benim cezaevine getirildiğim gün bir de karşı kabinden bana böyle kalp işareti yaptı. Bana niye kalp işareti yaptı onu da anlamadım. Zaten ben de herhangi bir işaret falan da yapmadım" dediği öğrenildi.

veyis-atse-dogum-gunu.jpeg

LÜKS EVDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Öte yandan Ersoy'un Veyis Ateş'e ait lüks evinde düzenlediği doğum günü partisinden görüntüler ortaya çıktı.

Siyasetçilerden gazetecilere çok sayıda ünlü ismin yer aldığı partiye katılanlar ise şöyle:

- Mehmet Akif Ersoy

- Rezan Epözdemir

- AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

- AKP'li İBB ve Esenler Meclis Üyesi Abdullah Aksu

- AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım

- AKP'li eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

