Kadın spikerin ifadesinde çarpıcı detay: Ersoy’un ‘Veyis Ateş kokoreç getirecek’ sözleri dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, yeni ifadeler dosyaya eklendi. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren bir kadın spiker, Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve kanalın eski yöneticisi Veyis Ateş’in de isimlerini verdi.

Şüphelinin ifadesine göre, Mehmet Akif Ersoy ile 2017’de sosyal medya üzerinden tanıştı. 2018’in Temmuz ayında Kilyos’ta Suma Beach isimli plajda düzenlenen Big Burn festivaline birlikte katıldıklarını ve bu sırada Ersoy’un getirdiği arkadaşına yönelik sarkıntılık yaptığını iddia etti.

İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 saatlik ifadesi!

Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş

"VEYİS ATEŞ KOKOREÇ GETİRECEK"

İfade tutanaklarında öne çıkan bir başka iddia, 4 Mayıs 2019 tarihli buluşmayla ilgili. Şüpheli, Ersoy’un evinde bulunduğu sırada, Ersoy’un “Birazdan Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek” dediğini ileri sürdü. İddialara göre, kısa süre sonra gelen Ateş cebinden uyuşturucu olduğunu söylediği maddeyi çıkardı ve evdeki dört kişi bu maddeyi kullandı. Şüpheli, bunun kendisi ve Ersoy açısından ilk deneyim olduğunu belirtti.

Sabah'ta yer alan habere göre; daha sonraki tarihlerde şüpheli, Ersoy’un evine tekrar gittiğini ve iki ayrı buluşmada Veyis Ateş’in de bulunduğunu öne sürdü. Bir görüşmede üç kişi, diğerinde ise tanımadığı iki kadın dahil toplam beş kişi uyuşturucu kullandı. Her iki buluşmada da iddialara göre uyuşturucu maddeler Ateş tarafından temin edildi.

Pandemi dönemine ilişkin ifadesinde, Ersoy’un evine çağrıldığını, evde Ahmet Göçmez ve birkaç kişinin daha bulunduğunu belirten şüpheli, mutfakta bir tabak içinde kokain olduğunu ve ortamda herkesin madde kullandığını iddia etti.

"TORBACIYI EVİN KAPISINA GETİRDİK"

Yine bir keresinde Akif'in evindeyken çok sarhoş olduğunu ve Akif'in uyuşturucu madde siparişi verdiğini aktaran kadın spiker, "Biz D. isimli kadın ile kapıya çıktık. torbacıyı evin kapısına getirdik. Torbacı uyuşturucu maddeyi verip gitti" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar, ilk operasyonda gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Bu kişilerin “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla cezaevine gönderildiği, yapılan testlerde tümünün uyuşturucu kullanımına dair bulgular verdiği bildirildi.

İlerleyen aşamalarda şüpheli spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklandı. Bir sonraki operasyonda ise Habertürk’ün eski yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı cezaevine gönderildi, iş insanı Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma sürecinde Mehmet Akif Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdiği, ancak ifadenin tahliye için yeterli bulunmadığı ifade edildi.