Uyuşturucuyu Mehmet Akif Ersoy getiriyormuş! İçki içip çakarlı araç da kullanmış

Uyuşturucuyu Mehmet Akif Ersoy getiriyormuş! İçki içip çakarlı araç da kullanmış
Yayınlanma:
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alınan İpek M., Ersoy’un sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığını öne sürdü. İfade de “Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu.” sözleri yer aldı.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un merkezindeki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş’in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını öne süren Mehmet Akif Ersoy’un hakkında bir tanık ifadesi ortaya çıktı.

İÇKİ İÇİP MADDE ETKİSİNDEYKEN ARAÇ KULLANMIŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan İpek M. adlı kişi, verdiği ifadede Mehmet Akif Ersoy hakkında dikkat çekici suçlamalarda bulundu. İpek M., olayların 2022 yılına kadar uzandığını ve Ersoy’un “sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu” söyledi.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; İpek M., savcılık ifadesinde şu cümleyi kurdu:

“Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu.”

Kadın spikerin ifadesinde çarpıcı detay: Ersoy’un ‘Veyis Ateş kokoreç getirecek’ sözleri dosyadaKadın spikerin ifadesinde çarpıcı detay: Ersoy’un ‘Veyis Ateş kokoreç getirecek’ sözleri dosyada

DOĞRULUK MU CESARET Mİ OYUNU İLE İLİŞKİ...

İfade, soruşturma kapsamında daha önce gündeme gelen ev partilerine dair de ayrıntılar içeriyor. İpek M., Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin katıldığı evlerde, “Doğruluk mu cesaret mi?” oyunu oynandığını ve ardından cinsel ilişki yaşandığını öne sürdü.

Soruşturma çok sayıda gazeteciyi ve medya yöneticisini kapsarken, kamuoyunun tepkisiyle birlikte yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?