Uyuşturucuyu Mehmet Akif Ersoy getiriyormuş! İçki içip çakarlı araç da kullanmış

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un merkezindeki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş’in kendisini uyuşturucuya alıştırdığını öne süren Mehmet Akif Ersoy’un hakkında bir tanık ifadesi ortaya çıktı.

İÇKİ İÇİP MADDE ETKİSİNDEYKEN ARAÇ KULLANMIŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan İpek M. adlı kişi, verdiği ifadede Mehmet Akif Ersoy hakkında dikkat çekici suçlamalarda bulundu. İpek M., olayların 2022 yılına kadar uzandığını ve Ersoy’un “sık sık alkollü ve madde etkisindeyken çakarlı araç kullandığına şahit olduğunu” söyledi.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; İpek M., savcılık ifadesinde şu cümleyi kurdu:

“Bulunduğumuz ortamlarda uyuşturucu madde ortaya çıkıyordu, büyük ihtimalle Akif getiriyordu.”

DOĞRULUK MU CESARET Mİ OYUNU İLE İLİŞKİ...

İfade, soruşturma kapsamında daha önce gündeme gelen ev partilerine dair de ayrıntılar içeriyor. İpek M., Tolga Aykut, Mehmet Akif Ersoy, Buse Ö. ve Tuğba Ö. gibi isimlerin katıldığı evlerde, “Doğruluk mu cesaret mi?” oyunu oynandığını ve ardından cinsel ilişki yaşandığını öne sürdü.

Soruşturma çok sayıda gazeteciyi ve medya yöneticisini kapsarken, kamuoyunun tepkisiyle birlikte yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.