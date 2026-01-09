Ekol TV'ye soruşturmanın detayları ortaya çıktı! Veysel Şahin'in parası mı aklandı?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV’ye ilişkin “kara para aklama” iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. Bu kararın sebebi de, kanalın kapatılmasının ardından şirket merkezinin Kağıthane’ye taşınması olduğu söylendi.

SORUŞTURMAYI GİZLİ TANIK BAŞLATTI

Soruşturma, bir gizli tanığın beyanları ve gelen ihbarlar üzerine başlatıldı. Kanalın yasa dışı bahis ve kara para trafiğiyle finanse edildiği iddiası soruşturmanın merkezinde yer aldı.

12 KİŞİ VAR

Toplam 12 kişiyi kapsayan dosyada baş şüpheli Veysel Şahin’in yanı sıra Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Prof. Dr. Ersan Şen gibi isimler bulunuyor.

MASAK RAPORU TALEP EDİLDİ

İktidar medyasından Sabah’ın haberine göre soruşturma, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “finansal usulsüzlük” iddiaları çerçevesinde genişledi. Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) kanalın sermaye yapısı ve para akışına dair kapsamlı bir rapor talep etti.

Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması: Ersan Şen ile Emrah Doğru da aralarında

ERSAN ŞEN: KATKIM YOK

Dosyada adı geçen avukat Ersan Şen, X hesabından Şen, şunları söyledi:

"Ekol TV ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır"

300 GAZETECİ İŞSİZ KALDI

Ekol TV, yayın hayatına Nisan 2024’te başladı ve 22 Aralık 2025’te yayınlarını durdurdu. Kapanma kararıyla birlikte 250’si İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 300 gazeteci işsiz kaldı.

Kanalın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.”

KURULUŞ SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Ersan Şen’in ilk etapta Ekol TV’yi kurma kararı aldığı, ancak kanal yayına geçmeden projeden çekildiği biliniyor. Kanal daha sonra Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov tarafından devralındı.

Mübariz Mansimov, daha önce Sedat Peker’in gündeme getirdiği Yalıkavak Marina dosyasında da adı geçen bir isimdi. Palmali Holding’in sahibi olan Mansimov, “FETÖ üyeliği” iddiasıyla 15 Temmuz 2020’de tutuklanmış, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra 5 yıl hapis cezası almış ve süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

Mansimov'un bir süre önce Ekol TV ortaklığından ayrıldığı öğrenilmişti. Bunun ardından da kanal küçülmeye gitmişti.