Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması: Ersan Şen ile Emrah Doğru da aralarında

Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması: Ersan Şen ile Emrah Doğru da aralarında
Yayınlanma:
Kısa süre önce yayın hayatına son veren Ekol TV’nin, finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik "kara para aklama" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmaya aralarında avukat Ersan Şen ile kanalın Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru'nun da olduğu 4 isim dahil edildi.

Yaklaşık 2 yıl süren yayın hayatına 22 Aralık 2025'te son veren Ekol TV hakkında ortaya atılan "kara para aklama" iddiaları üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ekol TV bu gece son yayınını yapacakEkol TV bu gece son yayınını yapacak

SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN 4 İSİM

Başsavcılık, iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Ekol TV’nin para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri üzerinde yoğunlaştığı, bazı mali işlemlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Savcılığın, kanalın kuruluşundan bugüne kadar olan tüm ortaklık ve finansal ilişkileri ayrıntılı biçimde incelediği öne sürüldü.

Odatv’ye açıklama yapan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialarla ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak, “Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok” dedi.

YAYIN HAYATINI SONLANDIRMA KARARI ALMIŞTI

29 Nisan 2024 yılında yayın hayatına başlayan Ekol TV, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı. Kanal, 22 Aralık 2025'te son yayınını gerçekleştirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri
Özgür Çelik’ten Murat Çalık ve Tayfun Kahraman tepkisi
Özgür Çelik’ten Murat Çalık ve Tayfun Kahraman tepkisi
Şiddetli fırtına can aldı! Evinin çatısından kopan parçalar üzerine düştü
Şiddetli fırtına can aldı! Evinin çatısından kopan parçalar üzerine düştü